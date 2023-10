Verdacht pakket gevonden in Antwerpen-Centraal, zware hinder voor treinverkeer

Het «verdacht pakket» waarvan sprake in het stationsgebouw Antwerpen-Centraal bestaat uit twee koffers die werden achtergelaten. Dat zegt de lokale politie. Ontmijningsdienst DOVO onderzoekt de koffers. «We hebben voorlopig geen zicht op wanneer de omgeving opnieuw kan worden vrijgegeven en vragen iedereen om nog even geduld te oefenen», zegt de politie op X, het voormalige Twitter.

Station afgesloten

Over de duur van de hinder is er nog geen duidelijkheid. De politie zegt geen enkel risico te nemen. Voorlopig worden er geen details bekendgemaakt over de precieze aard of locatie van het pakket.