Israël waarschuwt 1,1 miljoen Palestijnen dat ze binnen 24 uur noorden van Gaza moeten verlaten

Het Israëlische leger heeft tegen de Verenigde Naties gezegd dat 1,1 miljoen Palestijnen in de Gazastrook binnen 24 uur moeten vertrekken uit het noorden, en naar het zuiden moeten gaan. Mogelijk is de oproep een signaal voor een op handen zijnde Israëlisch grondoffensief. De VN hebben opgeroepen om het bevel in te trekken.