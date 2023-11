Verdachte opgepakt in VS na neerschieten Palestijnse studenten

De drie slachtoffers liepen afgelopen weekend over straat toen een man plots begon te schieten. De dader sloeg vervolgens op de vlucht. Over zijn motief bestaat nog onduidelijkheid. De man zou niks hebben gezegd toen hij de jongemannen onder vuur nam.

Twee van de studenten zijn in stabiele toestand. Het derde slachtoffer zou er slechter aan toe zijn, aldus CNN. Burgemeester Miro Weinberger van Burlington noemde eerder «haat» als mogelijke reden voor de schietpartij. De politie wil in de loop van maandag een persconferentie geven over de zaak.