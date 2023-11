Incidenten en arrestaties op nationale manifestatie tegen geweld op vrouwen

«Bij aanvang van de betoging is preventief overgegaan tot de administratieve aanhouding van een aantal deelnemers», zegt politiewoordvoerder Ilse Van de keere. «Zij waren in het bezit van materiaal waarvan kon worden uitgegaan dat zij mogelijks degradaties zouden kunnen aanbrengen op openbare gebouwen. Verleden jaar maakten een aantal personen gebruik van de betoging om wanorde te creëren en graffiti aan te brengen op het parcours en in het bijzonder op de Kunstberg.»