Verstrengingen van Vlaamse lage-emissiezones uitgesteld

Evaluatie luchtkwaliteit

Daarnaast waren er nog verstrengingen gepland in 2027 en 2028, maar die worden geschrapt. Er komt eind 2026 een evaluatie van de luchtkwaliteit, en die «moet uitmaken of het vooropgestelde verstrengingspad bijgestuurd moet worden, dan wel of er fases geschrapt kunnen worden omdat de luchtkwaliteit afdoende verbeterd is», zo klink het. De eindbeslissing om te verstrengen, ligt overigens bij de gemeenteraad.

In Vlaanderen blijven de lage-emissiezones lokale initiatieven; er komt geen LEZ over het hele grondgebied zoals in Wallonië gepland is vanaf begin 2025, geeft Demir ten slotte mee.