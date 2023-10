VN en Rode Kruis eisen verbod op killerrobots «om de mensheid te beschermen»

Er is dringend nood aan een internationaal verdrag dat duidelijke grenzen stelt aan zogenaamde killerrobots «om de mensheid te beschermen». Daarvoor hebben VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en het hoofd van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) Mirjana Spoljaric gepleit in een gezamenlijke verklaring. Zo’n verdrag zou in 2026 klaar moeten zijn.