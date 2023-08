Drones, robots, sniffers: hoe technologie de strijd aanbindt tegen bosbranden

Enorme bosbranden op Tenerife, in Spanje, in Griekenland, in Canada… Deze zomer werd getekend door hevige vuurhaarden in het zuiden van Europa en daarbuiten, een fenomeen dat nog aangewakkerd wordt door de klimaatverandering. Om die verwoestende branden aan te pakken, zet de brandweer ook in op moderne technologie, zoals drones met thermische camera’s en blusapparaten, elektronische sniffers en brandbestrijdingsrobots.

Sicilië, het Griekse eiland Rhodos, de Spaanse regio Extremadura… Sinds het begin van deze zomer woeden er grote bosbranden in het zuiden van Europa. Het fenomeen is helaas al lang niet meer uitzonderlijk. Tussen 2018 en 2022 is de oppervlakte in de as gelegde Europese bossen gestegen met factor 7, van 117.000 naar 785.000 hectare. En de opwarming van de aarde maakt die ecologische ramp enkel erger. Om het hoofd te bieden aan die hevige branden die ook steeds vaker voorkomen, zet de brandweer hoogtechnologische middelen in. We lichten ze even toe. Beginnende branden melden

Preventie is de eerste opdracht, en dat betekent dus ingrijpen voor het uit de hand loopt. Zowat overal in Europa lopen testprojecten om uitslaande branden te voorkomen. Zo is er in de Duitse regio Brandenburg een test met 400 ‘elektronische neuzen’. Het gaat om sensoren die bevestigd zijn aan bomen en de samenstelling, temperatuur, vochtigheid en druk van de lucht meten. Ze kunnen het onderscheid maken tussen uitlaatgassen en rook van brandend hout, en ze sturen een noodsignaal uit als ze een probleem detecteren. De technologie wordt ook getest in Griekenland en Spanje en maakt stilaan naam. Vorig jaar kochten al 10.000 geïnteresseerde klanten zo’n toestel, en de fabrikant hoopt dat aantal tegen 2030 wereldwijd te zien stijgen tot 120 miljoen. Informatie verzamelen

Een andere technologie die momenteel in een testfase zit om branden te bestrijden, is over het algemeen steeds populairder: drones. Die zijn uitgerust met thermische camera’s en CO2-sensoren, hebben artificiële intelligentie aan de knoppen en worden naar de plaatsen gestuurd waar een brand woedt. Wetenschappers van het Imperial College in Londen en het Zwitserse onderzoeksinstituut Empa zijn er zelfs in geslaagd om een drone te bouwen die dwars door een muur van vuur kan vliegen en tien minuten lang kan weerstaan aan een temperatuur van 200 graden. Een veelbelovende technologie, dus. Branden blussen

In de toekomst zou de brandweer zelfs technologie kunnen gebruiken in de voorhoede, om de vlammen te doven. Het bedrijf Air Marine heeft bijvoorbeeld een drone ontworpen die branden kan blussen door bommen met bluspoeder te werpen. De blusrobot van de Franse onderneming Shark Robotics kan dan weer ingezet worden op plaatsen waar brandweerlui niet meer bij geraken. Dit pareltje van spitstechnologie is in staat om 2.500 liter water per minuut te spuiten en is bestand tegen hitte tot 900 graden. De robot is trouwens al gebruikt bij de brand in de kathedraal Notre-Dame in Parijs.

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol bij de bestrijding van branden, maar de machines kunnen echte brandweerlui vooralsnog niet vervangen. «De mensen blijven cruciaal», stelt Patrice Liétart, brandweercommandant voor de zone Dinant-Rochefort. «De technologie kan steeds meer taken vervullen, maar hun impact is altijd beperkt.»

