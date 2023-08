VUB daagt hoogbegaafde tieners uit om van het universiteitsleven te proeven

Hoogbegaafde kinderen en tieners zitten vaak op hun honger in de lessen. «Velen van hen zijn op zoek naar diepere en interdisciplinaire integratie van vakken die ze op school leren. Maar het schoolsysteem biedt dat niet voldoende aan», aldus VUB in een persbericht.

Onderwijs op maat

Stimulerende omgevingen

De twaalf overige springbokdagen kunnen de scholieren van thuis volgen. Dat zorgt ervoor dat er een korte onderbreking is van intense sociale blootstelling voor de hoogbegaafde scholieren. Dat kan via contact in een virtuele spelomgeving, alsook door gedurende deze dagen te focussen op vaardigheden, routines, gezondheid, zelfregulatie, productiviteit en creativiteit. De lessen nemen ook de vorm aan van onderzoeksexpedities.

Zo veel mogelijk kinderen aanspreken

Het programma loopt van oktober 2023 tot mei 2024. Geïnteresseerde ouders kunnen hun kind inschrijven via VUB. Ook Franstalige hoogbegaafde tieners kunnen deelnemen aan het programma. «De lessen worden in het Engels gegeven, want we willen zo veel mogelijk kinderen uit verschillende achtergronden aanspreken», zegt Lenartowicz.