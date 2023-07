«Wagner-baas Prigozjin is nog steeds in Rusland»

Jevgeni Prigozjin, de baas van het huurlingenleger Wagner, verblijft nog altijd in Rusland. Dat heeft de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko vandaag gezegd tijdens een persconferentie, zo berichtte het staatspersagentschap Belta. Nochtans was na het afblazen van de muiterij van Prigozjin tegen de Russische legerleiding op 24 juni onder bemiddeling van Loekasjenko een deal uit de bus gekomen dat de Wagner-baas en zijn soldaten een onderkomen zouden vinden in Wit-Rusland.

Volgens Loekasjenko houdt Prigozjin zich in Sint-Petersburg op, waar hij zakelijke belangen heeft, en zitten zijn soldaten «momenteel» ook «in hun (permanente) kampen», en niet in Wit-Rusland. Vorige week had Loekasjenko nog gezegd dat Prigozjin in Wit-Rusland was.

«Ik weet zeker dat hij in vrijheid is», zei de Wit-Russische president. Loekasjenko had naar eigen zeggen «gisteren» een telefoongesprek met Prigozjin. Die zou hem verzekerd hebben dat hij voor Rusland blijft werken. «Wat zal er met hem gebeuren? Denken jullie dat Poetin wraakzuchtig is en hem zal afmaken? Dat zal niet gebeuren», aldus Loekasjenko.

«Als de Russische regering en de Wagner-groep het noodzakelijk achten om een aantal strijders in Wit-Rusland te ontplooien om er uit te rusten of te trainen (...), dan zal ik mijn beslissing uitvoeren om hen te ontvangen», aldus de Wit-Russische president. Loekasjenko verwacht niet dat Wagner zich tegen de Wit-Russische staat zal keren.

Voorhamer

Toevallig of niet verspreidden Russische media gisterenavond beelden van een huiszoeking in de woning van Prigozjin in Sint-Petersburg. Die zou zijn uitgevoerd tijdens zijn poging tot gewapende opstand eind juni. De beelden laten een luxueuze woning zien, met een helikopter in de tuin. Bij de huiszoeking zouden de speurders bundels dollars en roebels, staven goud, wapens, maar ook paspoorten met verschillende namen en een kast vol pruiken hebben aangetroffen.

De nieuwssite Fontanka uit Sint-Petersburg pakte dan weer uit met een foto van een enorme voorhamer in een vertrek van de woning van Prigozjin. De voorhamer is een van de symbolen van de Wagner-groep. Het huurlingenleger gaat er prat op dat wapen te gebruiken om zijn vijanden te folteren of te executeren.

Opstand

Tijdens de muiterij van Wagner bezette de groep op 24 juni enkele uren een hoofdkwartier van het Russische leger in Rostov aan de Don en trokken de strijders enkele honderden kilometer op richting de Russische hoofdstad Moskou.

De opstand eindigde ’s avonds nadat onder bemiddeling van Loekasjenko een akkoord uit de bus was gekomen. Dat stipuleerde dat Prigozjin en zijn leger een onderkomen zouden vinden in Wit-Rusland.

Volgens Prigozjin had zijn muiterij niet een omverwerping van de macht als doel. Hij wilde Wagner enkel redden van een ontmanteling door de Russische legerstaf. Prigozjin heeft al meermaals kritiek geuit op de volgens hem incompetente defensietop, die de Wagner-troepen in Oekraïne niet afdoende zou hebben bevoorraad.