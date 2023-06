Oekraïne boekt «lokale successen» in tegenoffensief (video)

De Oekraïense strijdkrachten hebben volgens inschattingen van westerse deskundigen in hun offensief tegen het Russische leger plaatselijke successen geboekt in het gebied van Zaporizja in het zuiden van het land.

Er werd vooruitgang geboekt in het westen van het gebied en ten zuidwesten en zuidoosten van de stad Orikhiv, zo deelde de Amerikaanse denktank ISW (Institute for the Study of War) in Washington mee. Het Oekraïense leger heeft vandaag de inname van het dorp Blagodatne in het zuidoosten van land gemeld, de eerste overwinning in zijn offensief tegen de Russische troepen in dit deel van het front. «De roemrijke soldaten van de 68e brigade (...) hebben Blagodatne bevrijd», meldde de landmacht van het Oekraïense leger op Facebook, met daarbij een video van soldaten met een Oekraïense vlag voor een vernield gebouw.

Het Oekraïense offensief speelt zich naar verluidt op vier delen van het front af. Het Russische leger zei van zijn kant dat de aanvallen in de gebieden van Zaporizja en Donetsk en in de stad Bachmoet succesvol afgeslagen waren.

Ingestorte stuwdam

Het stuwmeer op de rivier Dnipro heeft na de instorting van de stuwdam van Nova Kachovka volgens de Oekraïense diensten intussen meer dan een derde van de hoogwaterstand van het voorjaar verloren.

Door de dambreuk van dinsdag is een grote hoeveelheid water via de Dnjepr richting het zuiden gestroomd. Op de noordelijke oever van de rivier, die in handen van Oekraïne is, staan bijna 3.800 huizen in meer dan dertig gemeenten onder water. Het gemiddelde waterpeil in de overstroomde gebieden staat zondag op 4,18 meter, ruim een halve meter lager dan een dag eerder. Er zijn 1.400 Oekraïense reddingswerkers betrokken bij reddings- en schoonmaakoperaties.

Ook op de door Rusland bezette oever zouden nog evacuaties plaatsvinden. In beide gebieden zijn duizenden mensen in veiligheid gebracht. Ook zijn veel mensen zelf vertrokken. Door de overstromingen zijn voor zover bekend dertien mensen om het leven gekomen.

Het is nog niet duidelijk wat voor gevolgen de dambreuk op de lange termijn zal hebben voor het getroffen gebied. Het meer achter de stuwdam is een belangrijke waterbron voor de Krim, het schiereiland dat in 2014 door Rusland werd ingelijfd. Door de daling van het waterpeil in het meer stroomt binnenkort geen water meer richting de Krim, stelt het Britse ministerie van Defensie.

Bezoek Trudeau aan Kiev

De Canadese premier Justin Trudeau is zaterdagochtend aangekomen in de Oekraïense hoofdstad Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij ontmoette er ook president Volodimir Zelenski en beloofde meer Canadese steun.