Dit buurland van Oekraïne wil «zo snel mogelijk» toetreden tot EU om zich te beschermen tegen Rusland

«We denken dat we onze democratie alleen kunnen redden door deel uit te maken van de EU», aldus Maia Sandu, enkele dagen voor een pro-Europese manifestatie in Chisinau. «Rusland zal een grote bron van instabiliteit blijven in de komende jaren en we moeten ons beschermen», aldus Sandu.

Bosnië en Herzegovina

Ook Bosnië en Herzegovina diende jaren geleden al een aanvraag in om kandidaat-lid van de Europese Unie te worden. Dat statuut werd eind vorig jaar toegekend, in navolging van Oekraïne en Moldavië, al gebeurde dat in eerste instantie in de context van de Russische agressie in Oekraïne: de EU wil vermijden dat Rusland en ook China een te grote invloed in de regio krijgen. Zo blijft de Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik een overtuigd bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin.