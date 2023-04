Wat is er aan de hand met Stromae?

Fans maken zich zorgen om Stromae, nadat hij verschillende concerten vanwege «medische redenen» annuleerde in Frankrijk. Vertoont hij opnieuw burn-outsymptomen of is het gewoon een griepje? En hoe zit het met de rest van zijn Multitude Tour?

Al bijna twee weken opeen volgt slecht nieuws elkaar op voor de fans van Stromae. Op 21 maart kondigde Auguri Productions, die zijn tournee beheert, aan dat de komende drie concerten in Frankrijk geschrapt zouden worden. Ze wezen toen naar «medische redenen». Op 29 maart, een week later, gebeurde het opnieuw. Terwijl het volledige podium al opgebouwd werd en alles klaar stond, kondigde Stromae’s team opnieuw aan dat het concert in de Zenith van Nantes niet zou doorgaan, evenals de twee volgende shows.

Wat zegt zijn entourage?

Stromae zelf heeft nog niet gereageerd op de geruchten via zijn socialemediakanalen. Zijn entourage communiceert wel, en stellen fans gerust: «Het is normaal dat hij een paar dagen vrijaf moet nemen om te herstellen», vertelt zijn tourmanager aan Le Parisien. «Hij was ziek tijdens de eerste shows, hij moet nu nog steeds ziek zijn», zegt ook Polydor, zijn Label.

Wat zegt een expert?

Thierry Coljon, muziekjournalist bij Le Soir en auteur van ‘Stromae, les dessous d’un phénomène’, maakt zich eveneens geen grote zorgen. Hij denkt dat het «covid of de griep» is, al benadrukt hij dat we dat niet zeker kunnen weten. Hij vindt het ook niet verwonderlijk dat Stromae zelf niet communiceert over zijn gezondheid. «Hij communiceert nooit. Als het gaat over het presenteren van een nieuwe video of nummer, is hij de koning van de communicatie. Maar als het over zichzelf gaat, is het totale stilte», zegt hij aan RTL.

Veel fans vonden het opvallend dat de zanger zo lang wachtte met annuleren. «Als hij de dag ervoor pas aankondigde dat het concert niet zou doorgaan, is dat omdat hij tot dan toe dacht dat hij het kon», zegt de journalist van Le Soir. «Maar hij is zo’n perfectionist, dat als hij op het podium niet 100% is, of zelfs nog 70 of 80% voelt, hij het niet zal doen. Ik denk dat dat is wat er gebeurd is.»

Wanneer zijn de volgende concerten?

Na zijn vorige tournee, die tot overbelasting leidde, heeft Stromae zijn concerten van zijn Multitude Tour meer gespreid. Er zitten bijvoorbeeld bijna twee weken tussen zijn drie concerten in de Zénith in Nantes en de volgende in Amsterdam, zo’n 800 kilometer verder. Die vinden plaats op 13, 14 en 15 april in de Ziggo Dome. Daarna zet hij op 20 en 21 april in Toulouse zijn tournee verder, op eind april vertrekt hij naar Zwitserland. Op dit moment is nog geen enkel concert geannuleerd.

«Misschien komt hij met Pasen weer tot leven en is hij in orde», besluit Coljon. «Ik hoop dat het goed met hem gaat.»