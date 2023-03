Zes op de tien voetbalclubs nemen vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag aan

De aanpak werpt zijn vruchten af, onderstreept Voetbal Vlaanderen. «We zetten al jaren in op het weren en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en racisme. Het stijgend aantal vertrouwenspersonen verlaagt de drempel om feiten te melden.» Dat wordt volgens hen ook weerspiegeld in het aantal klachten. «Dit seizoen zijn er al 750 meldingen, ten opzichte van 380 meldingen in 2018-2019. En het seizoen is nog niet ten einde.» Voetbal Vlaanderen maakt zich sterk dat élke klacht daadkrachtig zal worden aangepakt, waarvoor er binnenkort zelfs extra versterking gezocht zal worden.

Snelle en gepaste reactie

«Het is belangrijk dat alle clubs een vertrouwenspersoon hebben. Ook alsje als club niet meteen incidenten verwacht», benadrukt woordvoerder Nand De Klerck. Zo reageren clubs met een integriteitsverantwoordelijke «snel en gepast bij onethische feiten». «We hebben onlangs een geval behandeld waar een meerderjarige trainer seksueel getinte betichten stuurde naar minderjarige speelsters. De integriteitsexperten van de club hebben hier onmiddellijk de nodige stappen gezet.» Toch loopt het volgens De Klerck ook fout bij clubs waar geen aanspreekpunt is. «Zij ontbreken elk mechanisme om slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag correct bij te staan. Dat kan niet langer in ons voetbal.»

Veilig sporten

Ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) is tevreden. «Het is goed als slachtoffers van een groot of klein incident in de club terecht kunnen bij een opgeleide vertrouwenspersoon. Ik hoop dat deze goede praktijk veel navolging kent, in de hele sportwereld. Deze voetbalclubs en Voetbal Vlaanderen geven het goede voorbeeld. Grensoverschrijdend gedrag moet je zoveel mogelijk in de kiem smoren. Samen zorgen we ervoor dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten.»

Vooral 35-plussers laten zich omscholen tot vertrouwenspersoon, van wie een kwart vrouw is. Toch is het doel nog niet bereikt. Voetbal Vlaanderen wil tegen de aanvang van het volgende seizoen de mijlpaal van 1.000 vertrouwenspersonen halen. «We leiden er net geen 700 op, een enorme stap vooruit. Maar we willen er nog 250 opleiden dit seizoen», aldus De Klerck. «De cijfers tonen aan dat het kan en dat iedereen die binnen een voetbalclub betrokken is de rol van integriteitsverantwoordelijke op zich kan nemen.»

Opleiding

Samen met experts van het Centrum Ethiek in de Sport organiseert Voetbal Vlaanderen op 27 maart, 2 mei en 9 mei opleidingen tot integriteitsverantwoordelijken. Amateurvoetbalclubs die dit jaar nog het certificaat wensen te behalen, kunnen zich inschrijven via de site van Voetbal Vlaanderen.