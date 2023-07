The 1975 annuleert concerten in Indonesië en Taiwan na rel rond zoen in Maleisië (video)

De Britse indierockband The 1975 annuleert zijn concerten in Indonesië en Taiwan nadat een festival in Maleisië werd stilgelegd vanwege een kus tussen de zanger en de bassist van de band.

Het festival We The Fest in Jakarta en Live Nation Taiwan postten een mededeling op sociale media waarin staat dat de band zijn concerten in beide landen annuleert. «De band neemt de beslissing om concerten te annuleren nooit licht (...) maar jammer genoeg is het vanwege de huidige omstandigheden onmogelijk om de geplande shows te laten doorgaan.»

Vrijdag werd het concert van The 1975 op het muziekfestival Good Vibes in de buurt van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur stilgelegd na een kus tussen zanger Matty Healy en bassist Ross MacDonald.

Eerder op de avond had Healy ook al de anti-LGBTQ-wetten in het land aangeklaagd. Homoseksualiteit is illegaal in Maleisië en kan tot een gevangenisstraf leiden. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen de afgelopen jaren dat de intolerantie in het land tegen de regenbooggemeenschap snel toeneemt. «Ik snap niet waarom The 1975 wordt uitgenodigd in een land om ons nadien te zeggen met wie we seksuele relaties mogen hebben», zei Healy.

De Maleisische minister van Communicatie had de zoen «erg grof» genoemd en eiste de onmiddellijke stopzetting van het festival, dat drie dagen zou duren. The 1975 mag ook nooit meer optreden in Maleisië.

De band moest zondag/vandaag optreden op het Indonesische festival en dinsdag in de Taiwanse hoofdstad Taipei. Dat eiland is nochtans een pionier in de regio als het op LGBTQ-rechten aankomt en legaliseerde in 2019 het homohuwelijk. In Indonesië is homoseksualiteit niet strafbaar, maar er zijn wel lokale wetten die discriminerend zijn tegenover de LGBTQ-gemeenschap.