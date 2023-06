83-jarige Al Pacino verwelkomt kindje met 29-jarige vriendin

De naam van de baby van Al Pacino en Noor Alfallah is onthuld, en hij is prachtig. Hollywoodlegende Pacino, 83, verwelkomde zijn vierde kind, zijn eerste met vriendin Noor Alfallah, 29. Toen bekend werd dat het koppel in verwachting was, wouden ze nog niets kwijt over het geslacht of de naam van de baby.