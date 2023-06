Kim Kardashian verklapt haar grootste turn-ons: «Hoe rechter, hoe geiler ik word»

Hoewel ze nog niet veel heeft verklapt over haar mysterieuze man, die alleen bekend is als 'Fred' en aan 'alle normen' lijkt te voldoen, heeft de moeder van vier wel wat inzicht gegeven in wat die normen precies zijn.

Lijstje

In de laatste aflevering van de Kardashians werd ze vergezeld door haar beste vrienden terwijl ze zich voorbereidde op haar Dolce en Gabbana modeshow in Italië. Hier maakte ze een lijstje met haar eisen voor haar volgende vriendje.

Rolmodel

Het lijstje klonk als volgt:«Bescherm me, vecht voor me, goede hygiëne - dat is een gegeven, dat zou ik zelfs niet moeten zeggen. Rustig, geen papa of mama problemen, geduldig, ondersteunend, echt blij voor mij, succesvol. Een goed gebit, spontaan, leuk, mijn vrienden en familie zijn dol op hem. Iemand die een rolmodel kan zijn voor mijn kinderen, vooral waar mijn jongens tegenop kunnen kijken.»