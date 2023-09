Is Adele opnieuw getrouwd? DEZE beelden doen vermoeden van wel (video)

De Britse zangeres is al een tijdje samen met Rich Paul en doet momenteel een reeks optredens in Las Vegas, zo ook afgelopen zaterdag. Tijdens haar optreden sprak Adele met enkele fans in het publiek. Tijdens zo’n babbel vroeg een vrouwelijke fan of Adele niet met haar wil trouwen, waarop de zangeres zegt dat ze hetero is en dat haar «echtgenoot» in het publiek zit.