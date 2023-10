Aisha uit ‘The Sky is the Limit’ verbaast volgers in bikini: «Natuurlijke schoonheid!» (foto)

Aisha Van Zele was in 2016 met wijlen Philip Cracco te zien in ‘The Sky is the Limit’. Het 38-jarige model beviel in mei van haar eerste kindje met Miguel Dheedene. Ze deelde vanop vakantie een kiekje waarop ze op een boot in badkleding van een glaasje champagne geniet. «Ontmoet me waar de hemel de zee raakt», schrijft ze erbij.