Candice uit ‘Blind Getrouwd’ deelt bikinifoto: «Zo mooi!»

Bij het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions gaat morgen de door Napoleon ondertekende akte onder de hamer waarmee de kleine generaal de verkaveling tegenhield van een deel van wat nu het koninklijk domein van Laken is. De startprijs ligt op 3.000 euro, maar er is veel interesse. De kans is dan ook reëel dat de hamerprijs een stuk hoger zal liggen.