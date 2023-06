Amy Sonck, dochter van Wesley, heeft leuk nieuws: «Eindelijk mag ik het zeggen!»

Met bijna 200.000 volgers heeft Amy Sonck vier keer meer volgers op Instagram dan haar bekende papa. En binnenkort leert ook het grote publiek haar kennen, want met ‘Extramy’ krijgt ze de kans om een heel andere kant van zichzelf te tonen. «GUYSSSS, ik mag het eindelijk zeggen! Binnenkort krijg ik mijn eigen webreeks op VTM GO. In deze reeks ga ik zes extreme sporten beoefenen onder begeleiding van professionele sporters», schrijft ze op Instagram.

Publiek verrassen

De sporten variëren van boksen, rugby, jetskiën tot parachutespringen, motorcross en stuntvliegen. De 23-jarige influencer krijgt in het programma één dag tijd om een bepaalde sport aan te leren. Vervolgens neemt ze het op tegen een professional binnen die discipline. «Zo’n kans kon ik niet laten schieten. Na mijn bachelor bedrijfsmanagement ben ik begonnen met een master in communicatiewetenschappen met als specialisatie film en televisie. Weet je, in de media word ik dommer afgeschilderd dan ik eigenlijk ben. Ach, soms kun je beter zwijgen en wijs zijn. Op die manier kan ik het publiek nog meer verrassen. Dat ik nu al kan werken in de media is een mooie opportuniteit. Het zou fijn zijn als deze reeks een vervolg krijgt of dat ik andere tv-programma’s mag maken, maar ik ben realistisch. Dit is mijn eerste programma. Als de kijkers mij niet lusten, zou ik het begrijpen als het maar eenmalig zou zijn», vertelt ze in Het Laatste Nieuws.