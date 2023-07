Amy Sonck openhartig: «Het zou dom zijn om daar geen gebruik van te maken»

De afgelopen jaren heeft Amy Sonck op zichzelf aan heel wat populariteit gewonnen - bewijze de bijna 200.000 volgers op Instagram - maar nu heeft ze met ‘Extramy’ ook een eigen webreeks op VTM GO. Daarin beoefent ze zes extreme sporten onder begeleiding van professionele sporters. Papa Wesley keek vanaf de zijlijn met een klein hartje toe. «Mijn ouders zijn allebei sportief, ja. Maar van extreme sporten blijven ze liever weg. Echt blij waren ze niet. Mijn papa dacht: ‘O nee, wat gaat ze allemaal uitsteken?’ Hij vroeg of het wel verantwoord was. Mama was iedere keer blij als ik veilig thuiskwam. Oké, mijn knie lag wel eens open of mijn scheenbeen zag blauw, maar gelukkig was het maar dat», vertelt ze in Dag Allemaal.