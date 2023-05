Angèle openhartig over haar liefdesleven: «Ik ben panseksueel»

De 27-jarige zangeres van onder meer ‘Balance ton quoi’ en ‘Fever’ deed die onthulling in het France 2-programma ‘Les rencontres du papotin’. Daarin gaan mensen met een autismestoornis in gesprek met bekende sterren. Angèle kreeg de vraag of het klopte dat ze biseksueel is en of ze een vriendin of vriend heeft. «Ik heb geleerd om dat laatste geheim te houden. Maar ja, ik ben bi. Ik zou zelfs zeggen dat ik panseksueel ben. Ik kan verliefd worden op een jongen, een meisje, een non-binair of transgender persoon. Verliefd zijn, vlinders in de buik hebben, dat voelt voor mij hetzelfde. Of het nu met een meisje of jongen is», antwoordde ze.