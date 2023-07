Antwerpse dj Amelie Lens wordt mama en toont buikje in lingeriefoto: «We kunnen niet wachten!»

Amelie Lens en haar man Sam ‘dj Farrago’ Deliaert zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. De 33-jarige dj en producer deelde het heuglijke nieuws met een foto van hun tweetjes waarin ze een blik werpen op Amelies buikje. «Nooit eerder waren we zo gelukkig. We kunnen niet wachten om onze kleine meid te ontmoeten», aldus Amelie, die binnenkort te bewonderen is op Tomorrowland. Ze deelde tevens een lingeriefoto op haar Stories waarop haar buikje nog beter te zien is.