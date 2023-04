Ariana Grande zet fans op hun plek na «bezorgdheden» over haar lichaam: «Er zijn veel manieren om gezond te zijn»

In een emotionele video op TikTok roept Ariana Grande haar fans op om minder commentaar te geven op elkaars lichaam. Dat doet de 29-jarige zangeres nadat er bezorgdheden waren over haar lichaam en gezondheid. «Er zijn veel manieren om gezond te zijn», klinkt het.

Ariana Grande heeft een video gemaakt van drie minuten om haar bodyshamers de mond te snoeren. De zangeres zit op dit moment volop in de opnames van ‘Wicked’, de verfilming van de gelijknamige broadwaymusical. Daarin zal ze Glinda vertolken, een rol waarvoor ze haar haren blond verfde. Alleen krijgt haar nieuwe look heel wat kritiek. Zo meenden heel wat fans dat Grande vermagerd was en er ongezond uit zag.

Veilige omgeving

«Ik wilde even ingaan op jullie bezorgdheden over mijn lichaam en een beetje praten over wat het betekent om een persoon te zijn met een lichaam dat zo vaak gezien en bekeken wordt», start Grande haar video. «Jullie praten er al een goede tien jaar over, dus ik wil graag deze keer deel uitmaken van dit gesprek.»

«Ik denk dat we milder moeten zijn. We zouden ons hoe dan ook minder comfortabel moeten voelen om commentaar te geven op het lichaam van anderen. Ook als je denkt dat je goede bedoelingen hebt. Wat het ook is: gezond, ongezond, groot, klein, dit, dat, sexy, andere onzin...» De zangeres zegt dat er andere manieren zijn om iemand een compliment te geven. «We moeten proberen om een meer veilige omgeving te creëren voor elkaar.»

Antidepressiva

Tot slot heeft ze het ook nog over haar mentale gezondheid, en de «meest ongezonde» versie van haar lichaam. «Het lichaam waarmee je mijn huidige lichaam vergelijkt was voor mij de meest ongezonde versie van mijn lichaam. Ik slikte toen veel antidepressiva. Ik dronk en at slecht. Ik zat op een dieptepunt in mijn leven toen ik het lichaam had dat jullie ‘gezond’ noemen. Voor mij was dat niet gezond.»