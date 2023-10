Average Rob wordt voor het eerst papa en hij onthult meteen het geslacht: «Dit is geweldig!»

’t Is gebeurd! Average Rob en zijn vriendin Lien worden binnenkort papa en mama. De 31-jarige comedian deelde het nieuws trots mee met een foto van hun tweetjes (en hun kat) en een video waarin hij zijn familie en vrienden verrast met het fantastische nieuws. «Expanding the family: Little boy coming in February», schrijft hij erbij. Een jongetje dus.

Felicitaties

Zijn volgers reageren overenthousiast op het leuke nieuws. «Oh my God, proficiat!», «Ook dat kan hij!», «Proficiat makker! Enjoy the ride», «Gefeliciteerd allebei!», en «Proficiat met jullie klein wondertje dat op komst is, veel geluk», lezen we onder meer in de reacties.