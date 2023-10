Bart Appeltans over overstap naar VTM: «Het is moeilijk geweest»

«Een tijdje na de opnames van ‘De Verraders’ nam VTM contact met mij op over een transfer», zegt Bart aan Dag Allemaal. «En ja, toen ben ik beginnen na te denken. Bij 'Blind Gekocht' had ik al eens gedacht: 'Amai, het vijfde seizoen al, blijf ik dit doen?' Het was heel arbeidsintensief, en ik kreeg het steeds drukker met mijn architectenbureau.»

«Ik had aangegeven dat ik ook van andere leuke entertainmentprogramma's wou proeven. Panellid zijn in 'Make Up Your Mind' was daar al een voorbeeld van. Ik wist: als ik zulke kansen krijg, moet ik springen. De hoofdmoot is natuurlijk 'Huis Gemaakt'. Dat is makkelijker te combineren met mijn dagelijkse job dan 'Blind Gekocht', beter in te plannen en minder stresserend ook.»