Béa uit ‘Blind gekocht’ openhartig: «Ik vond het echt heftig, dat kwam hard binnen»

Béa Vandendael was tot voor kort hét gezicht van ‘Blind gekocht’, maar vorig jaar ruilde ze het Play4-programma in voor ‘Huis gemaakt’ op VTM. Dat zorgde voor een kleine storm. «Ik schrok ervan toen kranten schreven over de mediatransfer van het jaar en ik een overloper genoemd werd», klinkt het.

Het was even schrikken, toen vorig jaar bekend raakte dat Béa Vandendael afscheid nam van ‘Blind gekocht’. Samen met Bart Appeltans vormde zij hét gezicht van het makelaarsprogramma. Later bleek dat Béa de overstap zou maken naar het VTM-programma ‘Huis gemaakt’, wat niet in goede aarde viel bij Play4. «Ik schrok ervan toen kranten schreven over de mediatransfer van het jaar en ik een overloper genoemd werd, zo had ik het zelf nooit gezien. Ik vond het echt heftig, dat kwam hard binnen. Ik voelde me een beetje schuldig toen ik hoorde dat ze bij Play4 niet zo happy waren, maar ik ben blij dat het snel overgewaaid is», vertelt ze in Dag Allemaal.

Afzonderlijk benaderd

Toen bleek dat ook Bart Appeltans haar zou vervoegen bij ‘Huis gemaakt’ was het hek helemaal van de dam. De 59-jarige makelaar beweert dat ze niets met zijn overstap naar VTM te maken heeft. «We zijn afzonderlijk benaderd, ik was eerst aan boord. Bart zat nog in opnamen van het vijfde seizoen van ‘Blind gekocht’, met mijn opvolgster Kinga. Hij heeft pas later een voorstel van VTM gekregen. Natuurlijk hebben we op een bepaald moment met elkaar gebeld, en natuurlijk vonden we het tof dat we opnieuw zouden samenwerken en ook Dina zouden terugzien», klinkt het.

Niet bezig met tv-carrière

Béa is vooral blij dat ze haar ervaring rond kopen en verbouwen kan blijven delen met de kijker. «Ik kan hiermee heel veel mensen bereiken en hen helpen bij een van de belangrijkste stappen in hun leven: een huis vinden, renoveren of bouwen. Hen tips meegeven om de juiste beslissingen te nemen en hun geld op een verantwoorde en verstandige manier te spenderen. Met een tv-carrière ben ik niet zozeer bezig, dan zou ik ingegaan zijn op de uitnodiging om deel te nemen aan ‘De verraders’, maar ik blijf bij mijn leest», knipoogt ze.