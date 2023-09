In ‘Blind Getrouwd’ wordt Fleur overmand door emoties vlak voor trouw: «Ik ben aan het trillen»

Is het de 32-jarige Matthieu Angel? Als hij zijn mama gaat inlichten over zijn trouw, valt ze compleet uit de lucht: «OK goed, cool. Maar ben jij daarmee akkoord Matthieu?» Nadine geeft ook haar ongezouten mening wanneer Matthieu z’n kostuum gaat kiezen. «Ik heb nood aan vrouwelijke intuïtie», klinkt het bij Matthieu.

Overdosis stress

Wordt de 26-jarige Isabelle Olivier aan Matthieu gekoppeld? Zij brengt haar laatste nacht als single door in Vé in Mechelen, het hotel waarvan ze manager is. We krijgen te zien hoe ze staat te sterven van de stress wanneer het moment van de waarheid aangebroken is, en hoe haar papa haar nóg meer stress bezorgt.