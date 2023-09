Matthieu uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig: ‘Ik vond haar onmiddellijk enorm knap»

Emma en Emile, en Jolien en Brecht zagen we al in het huwelijksbootje stappen. Matthieu nog niet, maar zijn gelukkige wordt dus Fleur of Isabelle. In een interview met Flair verklapt de 32-jarige IT’er en wereldreiziger dat hij meer dan tevreden was met het uiterlijk van zijn uitverkorene. «Ik wist totaal niet wie voor mij zou staan en of ik haar überhaupt wel aantrekkelijk zou vinden, maar ik vond haar onmiddellijk enorm knap!», klinkt het.