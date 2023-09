Emma uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig: «Mijn zussen en ik hebben nogal een reputatie»

Het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ is van start gegaan en we zagen al twee koppels in het huwelijksbootje stappen. Zo ook Emma, die gekoppeld werd aan Emile. In een interview praat ze open en eerlijk over haar avontuur, ook over de huwelijksnacht. «Ik heb mezelf voorgenomen om het allemaal maar een beetje te laten gebeuren, te doen wat het gevoel aangeeft», klinkt het.

Ze zeiden volmondig ‘ja’, Emma en Emile. Het is duidelijk dat er al meteen een klik was tussen hen, al moet nog blijken of ook de huwelijksnacht van een leien dakje gaat. «Ja, want wat moet je daarvan verwachten? Ik heb mezelf voorgenomen om het allemaal maar een beetje te laten gebeuren, te doen wat het gevoel aangeeft. Over de keuze van mijn pyjama heb ik wel lang getwijfeld. Je wilt daar niet meteen in een sexy niemendalletje staan, hé. Maar een winterpyjama leek me toch ook niet meteen gepast. Dus ja, het is iets tussenin geworden», lacht ze in Dag Allemaal.

Hevige bende

Ook van de partij tijdens de bruiloft waren haar drie zussen en haar mama, met wie ze een heel goede band heeft. «Mijn idool. We hebben een enorm sterke band. Mama had het niet makkelijk, na de scheiding van mijn vader. Maar ze heeft er álles aan gedaan om mijn zussen en mij het leven te blijven bieden dat wij gewoon waren. En mijn zussen... Ja, dat is een hevige bende samen. Soms intimiderend, ik weet het. We maken best veel lawaai, aan tafel bijvoorbeeld. De Rami's noemen ze ons, we hebben een zekere reputatie. (lacht) Maar we beseffen dat ook wel. En als een nieuw vriendje zich voorstelt, kunnen we ons aanpassen. Ook Emile zullen we dus zeker rustig introduceren, hij hoeft niet bang te zijn», klinkt het.

Geen stereotiepe latina

De 31-jarige learning & development expert bij een meubelmerk weet wat ze wil in de liefde, al was dat voor haar tot nu toe al een hobbelig parcours. «Na mijn jongste relatie, die tweeënhalf jaar duurde, heb ik wel wat gedatet. Maar dat verliep allemaal nogal stroef. Waarom? Wel, ik weet heel goed waar ik naartoe wil in het leven. Ik had het gevoel dat veel mannen nog moesten beginnen aan die zoektocht, en dat ik hen daarbij moest helpen. Dat vind ik nu niet bepaald een goeie basis voor een relatie. Mannen kijken dikwijls niet verder dan mijn latina-looks. Ze verwachten dat ik me helemaal zal gedragen zoals een stereotiepe latina. Ze denken bijvoorbeeld dat ik helemaal aan die keuken verknocht ben. Terwijl... Ik ben absoluut trots op mijn afkomst, en er zitten zeker wat zuiderse elementen in mijn persoonlijkheid, maar ik eet het liefst Vlaamse kost, hoor. Dat zal Emile nog wel merken», besluit ze.