Jolien uit ‘Blind Getrouwd’ over Brecht: «Ik geloof niet dat mijn man te klagen zal hebben»

Twee van de vier koppels in het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ kennen we al. Naast Emma en Emile stapten ook Jolien en Brecht in het huwelijksbootje. En of hun eerste kennismaking geslaagd was. «Ja, de ‘Blind Getrouwd»-experten hebben hun werk goed gedaan», glundert ze.

Maandagavond zagen we hoe Jolien en Brecht elkaar het jawoord gaven. In Dag Allemaal vertelt Jolien dat de eerste indruk alvast meer dan positief was. «Hij is niet alleen knap en sportief, Brecht is ook heel empathisch en communicatief. Het is zo fijn om met een man over gevoelens te kunnen praten. Met zijn open blik gaf Brecht me al direct het gevoel dat alles bespreekbaar was. Ja, de 'Blind Getrouwd'-experten hebben hun werk goed gedaan. Dat gaf mij meteen vertrouwen. En vertrouwen is echt nodig. Je stelt je tenslotte open voor iemand die je niet kent», klinkt het.

Afstand

De 32-jarige blondine woont in Kalken terwijl Brecht afkomstig is van Gooik, zo’n drie kwartier verder. «Tuurlijk was het makkelijker geweest mocht Brecht in Gent of zo hebben gewoond, maar dat is dus niet zo. Je kan nooit alles op het lijstje afvinken. Als ik naar mijn werk rij, Schiphol dus, doe ik daar drie uur over. Dus ik ben verre afstanden wel gewend. En ja, vaak ben ik als stewardess drie dagen van huis», legt ze uit.

Vaak weg

Als stewardess is ze vaak weg van huis. Toch is ze ervan overtuigd dat haar job combineerbaar is met een huwelijk. «Jazeker, daar ben ik van overtuigd. Meestal doe ik maximaal vier vluchten per keer. We slapen dan elke nacht ergens anders. Maar ik vlieg halftijds. Ik werk ook nog als hostess op allerlei events. De avonden dat ik weg ben, zal mijn partner tijd hebben voor zichzelf. Een beetje vrijheid om met vrienden iets te doen of zo. Ik geloof niet dat mijn man te klagen zal hebben», lacht ze.

Warm nest

Als Brecht haar prins op het witte paard blijkt te zijn, heeft ze alvast grote plannen. «Ik droom van een mooi gezinnetje. Maar niet per se om de warmte van een gezin die ik vroeger heb gemist te compenseren. Ik wil een warm nest omdat ik zélf gelukkig wil zijn. En ik wil mijn kindjes gelukkig maken. Liefdesgeluk en gezinsgeluk: daar doe ik het voor. De experts van 'Blind Getrouwd' hebben die puzzel goed gelegd. Brecht is peter van een kindje van zijn zus, en ik ben op dezelfde manier meter. We koesteren allebei de hechte band met onze families», besluit ze.