Bloeit er iets tussen ‘Blind Getrouwd’-deelnemers Isabelle en Joren?: «We zien wel wat de toekomst brengt»

Met Matthieu werd het uiteindelijk niets, maar nu blijkt dat Isabelle samen met Joren - die we kennen uit het vorige seizoen van ‘Blind Getrouwd’ - op de foto staat, hopen kijkers al op een leuke verrassing. «Ik had wel verwacht dat mensen een goede match in ons zouden zien», klinkt het.

Stel je voor: een match over de ‘Blind getrouwd’-seizoenen heen. Het zou zomaar eens kunnen. Nadat we zagen dat het ‘Blind Getrouwd’-avontuur van Isabelle en Matthieu over & out was, deelde Isabelle een foto waarop ze poseert met Joren Dumont (38), die vorig jaar in het datingprogramma tevergeefs gekoppeld werd aan Lien. «Een jaar te laat ingeschreven?», knipoogt Isabelle erbij. Het mag niet verbazen dat kijkers op sociale media overenthousiast reageerden en zich openlijk afvroegen of de twee een betere match zouden zijn.

Gedeeld enthousiasme

De 26-jarige hotelmanager reageert nu in Het Laatste Nieuws op die speculaties. «Die post was als mopje bedoeld, niet met de gedachte dat het iets zou kunnen worden tussen ons. We waren allebei op de horecabeurs aanwezig voor onze jobs en dus bracht ik hem een bezoekje. Meer moet je daar niet achter zoeken. Ik had wel verwacht dat mensen een goede match in ons zouden zien. We stralen allebei veel enthousiasme uit. Maar zelf heb ik daar nog niet over nagedacht. Ik kan moeilijk omschrijven welk type ik precies zoek. Het uiterlijk is voor mij minder belangrijk. Er moet natuurlijk aantrekkingskracht zijn maar vooral het innerlijke telt. Mijn volgende partner zal sowieso een enthousiaste persoon moeten zijn, die met mij meezingt in de auto», lacht ze.

Tweede ontmoeting

Inmiddels kwamen ze elkaar al een tweede maal tegen, deze keer op de grote reünie van ‘Blind getrouwd’. «Natuurlijk hebben we elkaar daar beter leren kennen, maar het was ook fijn om de andere kandidaten te ontmoeten. Ik ben een grote fan van het programma en heb alle reeksen gezien. Als nieuwkomer is het fijn om ervaringen uit te wisselen. Alleen zij begrijpen wat je hebt meegemaakt. Het werd een hele toffe avond», besluit ze.

Instagram Stories / @isabelleolivier_