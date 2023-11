Jolien uit ‘Blind Getrouwd’: «Ik was blij om die condooms te zien in zijn huis»

Slechts één van de vier koppels overleefde dit seizoen het liefdesexperiment in ‘Blind Getrouwd’. Niemand twijfelde er nog aan dat Jolien (33) en Brecht (32) getrouwd zouden blijven. Er was meteen een goede klik en ook op vlak van intimiteit was er een gouden match. «Da’s een normaal proces geweest bij ons. Ik ben sowieso heel fysiek. Knuffels, handen vasthouden, da’s geen opgave voor mij. En ja, als je met iemand aan het daten bent en het gaat goed, dan blijft het niet bij knuffels, natuurlijk», vertelt Brecht in Dag Allemaal. «Ook dat was een geluk, dat die fysieke klik tussen ons er bijna automatisch was», vult Jolien aan. «Het gevaar is dat je met die intimiteit misschien het verkeerde signaal zou geven. Dat je daar wél stappen in zet, terwijl er van echte verliefdheid nog geen sprake is. Maar kijk, soms moet je er ook niet te veel over nadenken en het gewoon laten gebeuren», pikt Brecht weer in.

Mysterieus object

In één van de afleveringen zagen we hoe Jolien bij Brecht thuis kwam, een deur opende en schrok van wat ze te zien kreeg. «Ik zal maar doen alsof ik dat niet gezien heb», reageerde ze toen. Nu blijkt dat het om condooms ging. «Ik heb daar veel kritiek op gekregen. Terwijl, daar lagen gewoon - niet gebruikte! - condooms. Ik vond dat vooral grappig. Ik was blíj om ze te zien, dat was het bewijs dat hij veilig had gevreeën, hé. (lacht) Ik heb thuis ook condooms liggen, hoor», aldus Jolien.

Elkaar gevonden

Het is mooi om te zien hoe goed ze bij elkaar passen en dat vinden ze zelf uiteraard ook. «Jolien heeft alles voor mij. Ik ben fier om met haar aan mijn arm door de straten te lopen. Ze is een aantrekkelijke vrouw, die zich graag mooi maakt. Maar ze is ook gevoelig, zorgzaam, met de voeten op de grond. En ze is niet bang om uitdagingen aan te gaan. Alles is afgevinkt», legt Brecht uit. «We hebben elkaar gevonden, in alles. We vullen elkaar aan. En er zijn de kleine dingen. We kunnen uren in de zetel liggen en lachen om de stomste dingen. Geweldig, toch? Als we dat kunnen blijven doen, komt alles goed», besluit Jolien.