Brecht uit ‘Blind Getrouwd’ over intimiteit met Jolien: «Dat ging uiteindelijk vanzelf»

Als het over Jolien en Brecht gaat, lijken de experten van ‘Blind Getrouwd’ hun werk goed gedaan te hebben. De twee groeien steeds meer naar elkaar toe en er is zelfs al sprake van verliefdheid. Eén belangrijke factor is daarbij cruciaal. «Het gevoel van veiligheid, geloof ik. Ik had snel de indruk dat we een soort van team vormden. Het vertrouwen naar elkaar toe was er meteen. Dat zorgde bij het samenwonen voor een stabiele, warme thuis. Het is ook zo dat we sinds dan pas écht naar elkaar toe werden gezogen. De huwelijksreis was heel tof, maar erg intens. Er was geen momentje dat we alleen konden zijn, en dat zorgde soms voor irritaties, met het bewuste dipje tot gevolg. Samenwonen verliep meteen veel gemoedelijker. Toen hebben we elkaar pas écht leren kennen», vertelt Brecht in TV Familie.