Boer Kim en Emi uit ‘Boer zkt Vrouw’ verwachten een kindje: «Jullie gaan dat geweldig doen!»

Twee jaar geleden leerden Kim en Emi elkaar kennen in ‘Boer zkt vrouw’. Aanvankelijk koos Kim voor Ginny, maar hij kwam op zijn keuze terug en ging uiteindelijk voluit voor Emi. Met succes, want in augustus kondigde het koppel nog aan dat ze gaan trouwen. En nu blijkt dat Emi ook nog eens in verwachting is. «Little potato coming February 2024», glunderen ze op Instagram.