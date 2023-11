Brecht uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig over vorige relaties: «Zoiets zal ik geen enkele vrouw meer aandoen»

In een interview praat Brecht open en eerlijk over zijn (vroegere) liefdesleven. Zo vertelt hij dat hij in het verleden al meerdere partners pijn heeft gedaan. «Eens ik twijfels bij iemand heb, kan ik nog zo mijn best doen, ik weet dat het niet goedkomt», klinkt het.

Mooi om te zien hoe Jolien en Brecht naar elkaar toe groeien, zowel op emotioneel als op lichamelijk vlak. Dat was voor hem niet vanzelfsprekend, zo leerde hij uit zijn vroegere ervaringen op liefdesgebied. «Het was lang geleden dat ik zulke gevoelens heb gehad. Ik kon me niet meer openstellen voor een vrouw. Nu dus wél. Ook al zitten Jolien en ik nog in het proces om elkaar helemáál te leren kennen. En er zijn bij mij soms nog twijfels, dat komt door vroeger. Maar ik kan je zeggen dat het héél veel deugd doet dat Jolien hetzelfde voelt als ik», vertelt hij in TV Familie.

Opnieuw openstellen

Het heeft dan ook een tijdje geduurd voor Brecht weer klaar was voor de liefde. «Het is de eerste keer in vijf jaar dat ik me durf open te stellen. Omdat ik heel hard heb afgezien na mijn vorige relatie. Het is een hele opgave geweest om me weer kwetsbaar op te stellen. Maar Jolien gaf me van in het begin zo'n veilig gevoel en vertrouwen... Daardoor heb ik de deur van mijn hart wijd opengedaan», klinkt het.

Goede band met ex

De breuk met zijn ex heeft hij inmiddels verwerkt, al was dat niet gemakkelijk. «Ik heb dat nu een plaats kunnen geven. Ondanks dat we toen de beslissing namen om uit elkaar te gaan, heeft dat mij veel pijn gedaan. We lieten elkaar los uit respect en liefde voor elkaar. Achteraf ging ik emotioneel door een diep dal. Maar we komen nog goed overeen. Het respect is overeind gebleven», luidt het.

Niet aan het lijntje houden

De 32-jarige brandweerman legt uit dat hij in vorige relaties snel begon te piekeren, wat dan telkens tot een breuk leidde. «Eens ik twijfels bij iemand heb, kan ik nog zo mijn best doen, ik weet dat het niet goedkomt. Helaas heb ik zo weleens vrouwen gekwetst. En dat is nooit fijn. Maar het lijkt me beter om eerlijk te zijn dan iemand aan het lijntje te houden, hoe moeilijk het soms ook is. Zoiets zal ik geen enkele vrouw meer aandoen», verzekert hij.

Gouden match

Van twijfel is in het geval van Jolien inmiddels geen sprake meer. «Bij Jolien voel ik me super. Veilig ook. Onze communicatie zit ook heel goed. Omdat zij zo eerlijk en oprecht is, en heel respectvol. Jolien is de vrouw naar wie ik - onbewust wellicht - heb gezocht», besluit hij.