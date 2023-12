Britt Van Marsenille over ‘Factcheckers’-collega’s Thomas en Jan: «Ik sta nooit nog met Jan achter een fornuis”»

Britt Van Marsenille is momenteel te zien in het nieuwe seizoen van ‘Factcheckers’ op VRT1. Dat doet ze al jaar en dag met kompanen Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken. Aan TeVeBlad vertelt Britt of de drie na al die jaren nog wel door dezelfde deur kunnen.

Op VRT1 is het vierde seizoen van ‘Factcheckers’ van start gegaan, maar voor dit programma werkten Britt, Thomas en Jan al samen voor het programma ‘Voor Hetzelfde Geld’ waarvan vijf seizoenen gemaakt werden. «Volgend jaar werken we 10 jaar samen», zegt Britt. «Dat is waanzinnig lang. Ik kan geen ander trio op tv opnoemen dat het zo lang met elkaar uithoudt.»

En dat vindt Britt toch opmerkelijk. Vooral omdat we totaal anders in het leven staan. Thomas is slim en beredeneerd, Jan grappig en volks en ik rustig en begripvol. Ik noem mezelf soms de vrouw van het hart, tussen het verstand van Thomas en het buikgevoel van Jan. Maar ons geheim is vooral dat er veel respect is.»

Even goede vrienden

Van ruzie is er nooit sprake, verduidelijkt Britt ook. We hebben nog nooit aan splitten gedacht. Jan en ik hadden wel één keer een opname in een restaurant, waarna ik heb besloten nooit meer met hem achter het fornuis te staan. Niet dat er ruzie was, maar Jan kookt heel punctueel en ik denk al snel: het zal wel lekker zijn. Maar bon, even goede vrienden.