Bruce Springsteen komt op 2 juli opnieuw naar Werchter

Bruce Springsteen speelt 22 shows in Europa volgend jaar. De tournee start op 5 mei in Cardiff, in Wales. De levende rocklegende doet daarna nog Noord-Ierland, Ierland, Engeland, Frankrijk, Tsjechië, Italië, Spanje, Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen aan. Afsluiten doen Springsteen en zijn band in het Londense Wembley stadion op 25 juli.