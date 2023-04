Camille Dhont begint aan opnames van eigen serie: «Ster in eigen sprookje»

«Sprookje»

Camille zelf lijkt er al enorm veel zin in te hebben: «De combinatie van zingen, dansen en acteren: dat is hoe het sprookje voor mij zo’n drie jaar geleden is begonnen», zegt het veelzijdige talent hier zelf over in een videoboodschap.«Dat ik de drie dingen die ik het liefste doe nu opnieuw mag combineren in een nieuw sprookjesverhaal is gewoon geweldig.»