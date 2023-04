Britse pubs verwachten topweekend dankzij kroning Charles

De pubs rekenen op hogere inkomsten in het lange weekend van vrijdag 5 mei tot en met maandag 8 mei. De maandag na de kroning is een officiële feestdag voor de Britten en van vrijdagavond tot zondagavond mogen de pubs ook wat langer alcohol schenken. Normaal gezien gaat om 23.00 uur de tap dicht, maar tijdens het kroningsweekend mogen pubs twee uur langer drankjes verkopen.

Minder pubs

Maar ook los daarvan is de typische pub uit het Britste straatbeeld aan het verdwijnen. Waar het Verenigd Koninkrijk in 2000 nog bijna 61.000 pubs telde, waren dat er in 2020 nog maar 47.000. Intussen is het cijfer nog verder gedaald.