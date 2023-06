Candice uit ‘Blind Getrouwd’ verbaast fans in bikini: «Je ziet er stralend uit!» (foto)

Twee jaar geleden zocht en vond Candice Martens in ‘Blind Getrouwd’ de liefde bij Marijn. Een jaar later gingen ze echter alsnog uit elkaar. Inmiddels heeft de 33-jarige ‘bom van Beveren’ niet stilgezeten. Ze begon een eigen kledingwebshop: ‘FAZENNA by Candice’.

Stralen

Regelmatig poseert ze op Instagram in haar eigen makelij. Zo schittert ze nu in een roze bikini. «Pink isn’t just a color. It’s an attitude too», citeert ze de gevleugelde woorden van Miley Cyrus. Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. «Knapperd», «Ik denk dat elke kleur je staat», «Prachtige foto!», «Je ziet er stralend uit», «Staat je heel goed», en «Schoonheid», klinkt het onder meer in de reacties.