Céline Dion annuleert al haar concerten vanwege neurologische ziekte: «Mijn hart breekt»

«De zangeres lijdt aan een neurologische ziekte voor dewelke ze een behandeling volgt», klinkt het nog. In december liet de Canadese reeds weten dat alle concerten in Europa tussen februari en juli 2023 werden uitgesteld.

«Dit breekt mijn hart»

Op de website van het Sportpaleis staat een persoonlijke boodschap in het Engels van Dion aan haar fans te lezen. «Het spijt me dat ik jullie nogmaals moet ontgoochelen. Ik werk hard om mijn sterkte terug te vinden maar touren kan enorm zwaar zijn, zelfs als je fysiek honderd procent in orde bent. Het is niet eerlijk om de shows te blijven uitstellen, en hoewel het mijn hart breekt, is het het beste om ze te annuleren tot ik echt klaar ben om terug op het podium te staan. Ik wil dat jullie weten dat ik niet opgeef en er naar uitkijk om jullie terug te zien.»