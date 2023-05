Chayenne Van Aarle ondergaat borstvergroting: «Ik voelde me een vrouw in een kinderlichaam»

Vorig jaar werd Chayenne Van Aarle verkozen tot mooiste vrouw van het land, maar onder dat felbegeerde kroontje ging onzekerheid schuil, vooral over de grootte van haar boezem. «Ik keek in de spiegel en zag een mooie, fiere vrouw met twee lege theezakjes. Ik voelde me een vrouw in een kinderlichaam. Een Miss België met mandarijnenborstjes», legt ze uit in Het Laatste Nieuws.

Kiezen voor eigen geluk

De 23-jarige brunette kroop in februari door het oog van de naald toen ze met haar wagen inreed op een stilstaande vrachtwagen. Ze had behoorlijk wat verwondingen, maar is daar inmiddels van hersteld. «Ik ga heel eerlijk zijn. Na mijn ongeval volgde ook een liefdesbreuk. En toen heb ik beslist enkel voor mijn geluk te kiezen. (...) Ik ging van een A-cup naar een stevige B-cup. Echt drastisch is dat niet. Bovendien gaan aan zo’n operatie heel wat onderzoeken vooraf. Mijn grootste bekommernis was dat mijn lichaam in balans bleef», klinkt het.