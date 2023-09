Countryzanger Jimmy Buffett overleden

Buffett scoorde maar één echte hit, ’Margaritaville’ uit 1977, maar had een oog voor commerciële deals. Hij bouwde een imperium uit met onder meer vastgoed en horecazaken en dook op in de miljardairslijst van het Amerikaanse magazine Forbes.

Ziekenhuisopnames

Volgens de Amerikaanse krant New York Post had Buffett de laatste maanden optredens moeten schrappen na een aantal ziekenhuisopnames.

«Jimmy is vredig overleden in de nacht van 1 september, omringd door zijn familie, vrienden, muziek en honden», luidt het in een statement op de website en sociale media van de zanger.