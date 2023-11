Danira Boukhriss is zwanger en deelt foto van bolle buik: «Je ziet er prachtig uit!»

Klaar voor moederschap

Danira en Ward, de hoofdrolspeler uit ‘Billie vs Benjamin’, vormen anderhalf jaar lang een koppel. Ward heeft al een vijfjarig zoontje, Younes, uit een vorige relatie. Enkele weken geleden liet Danira zich nog ontvallen dat ze klaar is voor het moederschap. «Ik denk dat ik op het punt ben dat ik het totaal niet meer erg zou vinden om elk weekend in de zetel door te brengen, zorgend voor een baby. En voor alle duidelijkheid: het is mijn grootste wens om dat te doen met mijn partner, en niet met de spermabank», vertelde ze destijds in Nina.