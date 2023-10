David Beckham is stiekem fan van dit speelgoed: «Ik blijf de hele nacht bezig»

De ex-voetballer beschrijft zijn hobby als een therapeutische uitlaatklep die hem helpt te ontstressen na een drukke dag. «Het precieze werk van het sorteren en plaatsten van kleine blokjes helpt me mijn gedachten te ordenen en te ontspannen, wat voor mij een welkome afleiding is van de drukte van het dagelijkse leven», aldus Beckham in een interview met talkshowhost Jimmy Fallon. Hij legde ook uit dat hij het liefst complexe modellen bouwt, zoals sportstadions en oude iconische gebouwen.