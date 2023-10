Kanye West en Bianca Censori zijn dan toch officieel getrouwd

Velen dachten dat het koppel getrouwd was tijdens een ceremonie die niet legaal bindend was, omdat er geen officiële documenten waren opgesteld. Volgens de Daily Mail, dat documenten in handen kreeg, zijn de twee wél officieel getrouwd, namelijk op 20 december 2022, amper een maand nadat Kanye’s scheiding met Kim Kardashian rond was. «Bianca en Ye willen niet alles openbaar maken», zegt een goede vriend aan het blad. «Ze hebben enkel oog voor elkaar en willen dat zo houden. Daarom dat hun huwelijk zo in het geniep georganiseerd werd. Enkel zij wisten wat er zou gebeuren», aldus de vriend. Kanye en Bianca gaven elkaar het ja-woord in Palo Alto, in Californië.