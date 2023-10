Duizelingwekkende cijfers: ZOVEEL bracht de concertfilm van Taylor Swift al op in voorverkoop

De film over de wereldtournee ‘The Eras Tour’ van Taylor Swift heeft een week voor hij uitkomt in voorverkoop al meer dan 100 miljoen dollar (95 miljoen euro) opgebracht. Dat maakt AMC, de grootste bioscoopketen ter wereld, bekend.

‘Taylor Swift: The Eras Tour’ komt op 13 oktober wereldwijd in zowat 8.500 bioscopen op het scherm. De vraag naar tickets is nu al «ongelooflijk», aldus AMC.

Swift kondigde eind augustus aan dat de film er zou komen. Op de eerste dag dat tickets beschikbaar waren werd in de Verenigde Staten al voor 26 miljoen dollar tickets besteld. Daarmee steekt ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ recordhouder ‘Spider-Man: No Way Home’ voorbij. De actiefilm bracht in 2021 in voorverkoop op een dag tijd 16,9 miljoen dollar op.

Bij ons te zien bij Kinepolis

Taylor Swift begon in maart met haar ‘Eras Tour’. Het Europese deel van de tour start in mei 2024 in Parijs. In België zijn er geen concerten gepland. Wie de tour toch in België wil zien, kan terecht in de bioscopen van Kinepolis. De concertfilm van de tour van Taylor Swift verschijnt vanaf 13 oktober vier weekends lang op het witte doek in de Kinepolis-vestigingen van Antwerpen, Braine, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Oostende, Rocourt en Palace Liège. Tickets kunnen aangekocht worden via de website van Kinepolis.

Lees ook Concerttour van Taylor Swift vier weken lang te zien bij Kinepolis