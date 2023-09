‘De Twaalf’-actrice Chris Nietvelt over verkrachtingsscène: «Eerste keer dat we samen op de set stonden»

In ‘De Twaalf’ brengt actrice Chris Nietvelt de rol van Catherine tot leven en speelt daarmee één van de shockerendste scènes tot nu toe uit de reeks: de verkrachting van Catherine. In Dag Allemaal vertelt ze hoe de opnames ervan zijn verlopen.

«Als je die verkrachtingssène sec bekijkt, gebeurt er eigenlijk niet zoveel», vertelt ze. «Er wordt vooral veel geïnsinueerd.»

Intimiteitscoach

Chris staat al lang op de planken, maar het is de eerste keer in haar carrière dat er een intimiteitscoach werd voorzien. «Dat is tegenwoordig vaste prik op een filmset», legt ze uit. «Door een agendaprobleem verliep het contact telefonisch en dat gesprek focuste op de vraag waar ik me comfortabel mee zou voelen. ‘Wil je kussen met of zonder tong? Wat wil je dat er in beeld komt en wat niet? Als jij het niet wilt, gebeurt het ook niet’».

Jobst Schnibbe, die rol van Jacob vertolkt, had ook zo’n gesprek. «Het was de eerste scène die we samen zouden spelen, maar omdat hij hetzelfde gesprek met de initimiteitscoach had gehad, waren de dingen benoemd en konden we daar open over spreken.»

Artistieke vrijheid

Toch was Chris eerst niet gewonnen voor een gesprek met een intimiteitscoach: «Mijn allereerste reactie was: we doen het al zo lang zonder, zal dit de artistieke vrijheid niet beknotten? Maar als de coach goed weet wat de regisseur wil, beschik je net over een grotere vrijheid omdat álles bespreekbaar is. Het gaat in eerste instantie over geborgenheid, je veilig voelen op een set. Als ik aan vroeger terugdenk, heb ik mij af en toe heel onveilig gevoeld.»