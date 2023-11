De Verhulstjes pakken uit met kerstsingle ‘Wil Jij Mijn kerstcadeautje Zijn?’ (video)

Idee van Ellen

Het idee kwam van Ellen, die voor de gelenheid haar engelenstem bovenhaalde: «We wilden iets leuk doen voor kerst en ik dacht: ‘waarom niet eens samen een kerstsingle uitbrengen?’ Marie was meteen enthousiast en voor we het goed en wel beseften, stonden we op de opnameset van een kerstvideo met rendieren en pakjes om ons heen. We hebben ons gesmeten (lacht)». Het resultaat is een kerstnummer, geschreven door Gert en goede vriend Jelle Cleymans, dat menig kerstfeest zal opvrolijken. Hohoho!